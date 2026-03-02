Polisi Buru Pelaku Pembuangan Bayi di Pademangan Jakut

jpnn.com - JAKARTA - Seorang bayi berjenis kelamin perempuan ditemukan warga pada tumpukan sampah pasar di RT 13/12, Kelurahan Pademangan Barat, Jakarta Utara, Senin (2/3) pagi.

Polsek Pademangan, Jakarta Utara tengah memburu pelaku pembuangan bayi tersebut.

“Kami sedang melakukan penyelidikan mengenai siapa sosok yang telah melakukan aksi keji tersebut,” kata Kanit Polsek Pademangan AKP Muhaiyin Ikhsan di Jakarta, Senin (2/3).

Dia menjelaskan bahwa bayi tak berdosa tersebut dibuang di tempat pembuangan sampah. “Kami tengah lakukan pendalaman,” tegasnya.

Ketua FKDM Kecamatan Pademangan Hj. Ratih mengatakan bayi itu terbungkus kain sarung dalam sebuah tas ransel hitam.

Menurut dia, kondisi bayi masih dalam keadaan baik dan normal. Dia menyebutkan usia bayi tersebut diperkirakan baru beberapa hari.

"Iya, pagi tadi sekitar pukul 08.00 WIB ditemukan oleh warga yang belanja di pasar,” katanya.

Menurut dia, saat ini bayi itu sudah dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diberikan perawatan.