menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Polisi Buru Penjambret WNA Italia di Bundaran HI

Polisi Buru Penjambret WNA Italia di Bundaran HI

Polisi Buru Penjambret WNA Italia di Bundaran HI
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tangkapan layar - Seorang pelaku jambret tertangkap kamera tengah beraksi di sekitar Bundaran HI, Jakarta Pusat. ANTARA/Khaerul Izan.

jpnn.com, JAKARTA - Polres Metro Jakarta Pusat tengah memburu pelaku penjambretan telepon genggam milik warga negara asing (WNA) asal Italia di kawasan Bundaran HI.

Kapolsek Metro Menteng Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Braiel Arnold Rondonuwu menyampaikan bahwa unit Reskrim Polsek dibantu SatReskrim Polres masih berupaya untuk mengidentifikasi pelaku.

Korban yang merupakan WNA asal Italia itu sudah dimintai keterangan, dan saat ini petugas berupaya memburu pelaku yang aksinya sempat terekam kamera warga.

Baca Juga:

Braiel menjelaskan, barang yang diambil pelaku berupa satu unit telepon genggam Motorolla Neo 60 yang sedang dipegang oleh korban. "Korban sudah kami minta keterangan. Mohon dukungan semoga cepat terungkap," ujar Braiel.

Peristiwa penjambretan terjadi pada Kamis (14/5) sore.

Saat itu, korban sedang menggunakan telepon genggam di pinggir jalan di kawasan Bundaran HI. Tiba-tiba, pelaku yang mengendarai sepeda motor berwarna merah mendekati korban dan langsung mengambil telepon genggam tersebut.

Baca Juga:

Korban sempat mencoba mengambil kembali telepon genggamnya, tetapi saat mengejar pelaku, korban terjatuh. Seluruh peristiwa penjambretan itu terekam kamera yang berada di sekitar lokasi. (antara/jpnn)


Berita Selanjutnya:
UMKM Ini Sukses Ekspor Perdana Madu ke Malaysia, Bea Cukai Jambi Sampaikan Harapan

Aksi jambret WNA Italia di Bundaran HI terekam kamera, polisi masih identifikasi pelaku.


Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI