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Polisi Buru Perampok yang Membunuh Seorang Bocah di Malang

Polisi Buru Perampok yang Membunuh Seorang Bocah di Malang
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Sebuah rumah di Desa Pandanrejo, Kabupaten Malang, Jawa Timur yang menjadi sasaran pencurian. Aksi kejahatan itu menyebabkan satu anak berusia 10 tahun meninggal dunia, Kamis (12/11/2026). ANTARA/HO-Polres Malang

jpnn.com, MALANG - Polisi memburu pelaku perampokan di sebuah rumah di Desa Pandanrejo, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis (12/11).

Pelaku membunuh seorang bocah berusia 10 tahun dengan kondisi terikat.

"Kami masih terus melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi pelaku," kata Kepala Seksi Humas Polres Malang AKP M Budiono, Kamis.

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Dia menyatakan berdasarkan keterangan kepolisian, aksi kejahatan yang menyebabkan satu korban tewas terungkap pada Kamis sore, sekitar pukul 15.00 WIB.

Kondisi korban kali pertama diketahui oleh ibunya, Sugianti yang saat itu baru saja pulang kerja.

Saat masuk ke rumah, Sugianti menemukan anaknya tak sadarkan diri dan kedua tangan serta kakinya terikat.

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Korban pun langsung dibawa ke Rumah Sakit Dr Saiful Anwar (RSSA) Kota Malang, tetapi nyawanya tak berhasil tertolong.

Bambang menyampaikan personel kepolisian di lapangan melakukan pengecekan rekaman kamera CCTV yang terpasang di sekitar tempat kejadian untuk mengidentifikasi dan menelusuri keberadaan pelaku.

Polres) Malang melakukan penyelidikan aksi perampokan di sebuah rumah di Malang, Jatim, yang tewaskan seorang bocah.

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