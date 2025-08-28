Polisi Cegah 276 Pelajar Ikut Demonstrasi Buruh, Ada yang Kedapatan Bawa Panah
jpnn.com, JAKARTA - Polisi kembali mengamankan pelajar yang nekat ikut demonstrasi buruh di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, pada Kamis (28/8).
Sebelumnya, polisi menangkap 120 pelajar. Data terbaru mengungkapkan 276 siswa diamankan karena nekat ikut demonstrasi buruh.
"Siang ini, total 276 pelajar berhasil dicegah aparat agar tidak ikut bergabung dalam aksi buruh di DPR," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya (PMJ) Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi kepada awak media.
Ade Ary mengatakan polisi menyita busur panah dari siswa yang dicegah untuk ikut demonstrasi buruh.
"Satu pelajar di Tanah Abang membawa sembilan busur panah,” kata alumnus Akpol 1998 itu.
Ade Ary melanjutkan para pelajar yang nekat ikut demonstrasi akibat terprovokasi konten di media sosial (medsos).
"Pelajar ini mengakui bahwa datang ke sini untuk demonstrasi, karena ikut ajakan medsos," ujar eks Kapolres Jakarta Selatan itu.
Ade Ary mengatakan tiga kanal medsos teridentifikasi kepolisian memang mengajak menghadiri demonstrasi pada 28 Agustus.
Polisi menyita busur panah dari pelajar yang diamankan akibat nekat ikut demonstrasi buruh di depan Gedung DPR/MPR, Kamis (28/8).
