jpnn.com, MAKASSAR - Tim Unit Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) bersama tim gabungan menangkap dua petani yang diduga menjual alat mesin pertanian (alsintan) bantuan dari Kementerian Pertanian (Kementan).

"Ini ada dua (alsintan) kami amankan langsung dari penjual. Jadi kami berhasil mengamankan dua pelakunya yang memperdagangkan alsintan bantuan dari Kementerian Pertanian," ujar Kasubdit III Tim Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Sulsel AKBP Jufri di Makassar, Selasa malam.

Dua terduga pelaku beserta barang bukti dua unit alsintan jenis rice transplanter atau mesin penanam padi merek Maksi telah disita dan kini berada di Kantor Polda Sulsel.

Dua unit alsintan tersebut diamankan di Kabupaten Takalar oleh tim Tipidkor bersama Dirjen Sarana Prasarana Kementan Nur Alam dibantu Satreskrim Polres Takalar setelah dilaksanakan penelusuran hingga tertangkap hendak menjualnya di media sosial.

"Inisialnya RM dan RW. Jadi, kami bersama-sama memantau di media sosial terkait dengan adanya penjualan alsintan. Ini langsung (ditangkap), kami sama-sama, bekerja sama dari Kementan, langsung Dirjen Sarana Prasarananya," ucapnya.

Dia mengatakan RM menawarkan ke pembeli, sedangkan peran RW sebagai perantara. Sejauh ini penyidik masih mendalami peran masing-masing dan sudah berapa kali menjual bantuan alsintan.

Keduanya ditangkap di lokasi berbeda yakni di wilayah Kelurahan Kalabirang, Kecamatan Polongbangkeng Utara (Polut) dan Kelurahan Patalassang, Kecamatan Bontonompo Selatan (Bonsel), Kabupaten Takalar, Sulsel.

"Penyampaiannya pertama kali, tapi kami dalami dulu apakah pertama atau kedua. Ini (mereka) bagian dari kelompok tani. Semuanya sementara kami dalami. Kemungkinan besar di tempat lain pun juga sama," katanya.