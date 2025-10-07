Polisi Ciduk Pelajar yang Terlibat Aksi Pembacokan di Petamburan
jpnn.com, GROGOL PETAMBURAN - Polisi menangkap seorang anak berinisial KA (15) yang menjadi pelaku pembacokan dalam sebuah toko kelontong di Jalan Semeru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Senin.
Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan AKP Alexander Tenggunan menyebutkan bahwa Anak Berhadapan Hukum (ABH) itu berhasil ditangkap dengan kerja sama pihak sekolah.
"Anak berhadapan hukum (ABH) ini diamankan hari ini, Senin, 6 Oktober 2025 pukul 14.00 WIB. Kami mengamankannya dengan cara berkolaborasi dengan pihak sekolah," kata Alexander kepada wartawan di Jakarta, Senin.
Hingga kini, kepolisian masih mendalami motif ABH itu melakukan tindak penganiayaan.
"Jadi, untuk pemeriksaan ABH masih dilakukan di ruang periksa. Kami masih mendalami motif penyebab anak tersebut melakukan kejahatan," kata Alexander.
Adapun akibat insiden yang terjadi pada Jumat (3/10) itu, korban berinisial PL (18) mendapat luka pada tengkuknya, hingga langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM).
"Korban setelah mendapat luka tersebut, dilakukan pengobatan di RSCM. Sambil nanti kita melakukan permintaan visum ke RSCM. Hasil visum itu nanti guna sebagai barang bukti juga untuk kami. Sekarang korban sudah rawat jalan di rumah," kata Alexander.
Dalam video viral, sejumlah pelajar nampak terbirit-birit memasuki sebuah warung kelontong. Rupaya mereka tengah dikejar oleh pelajar lain yang membawa sebilah senjata tajam.
Polsek Grogol Petamburan menciduk seorang pelajar yang menjadi pelaku pembacokan.
