Polisi Ciduk Pelaku Pemalsuan Stiker VIP MotoGP Mandalika yang Beraksi Sejak 2024

Polisi Ciduk Pelaku Pemalsuan Stiker VIP MotoGP Mandalika yang Beraksi Sejak 2024

Polisi Ciduk Pelaku Pemalsuan Stiker VIP MotoGP Mandalika yang Beraksi Sejak 2024
Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Satreskrim Polresta Mataram Ipda Imamul Ahyar. (ANTARA/Dhimas B.P.)

jpnn.com, MATARAM - Aparat kepolisian telah menangkap pelaku pemalsuan stiker untuk akses pengguna kendaraan VIP pada perhelatan MotoGP 2025 di Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat.

Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Satreskrim Polresta Mataram Ipda Imamul Ahyar mengatakan aksi pelaku berinisial MSU (33) yang berdomisili di Praya, Kabupaten Lombok Tengah tersebut terungkap dari hasil pemeriksaan.

"Dalam pengakuannya, dia (MSU) sudah dua kali musim MotoGP berturut-turut membuat stiker palsu, 2024 dan tahun ini," kata dia dikutip dari Antara, Rabu (8/10).

Kepada polisi, MSU mengaku membuat stiker palsu itu atas permintaan N dan A. Dengan adanya motivasi bayaran Rp50 ibu per stiker, MSU mencetak sedikitnya 100 stiker pada 2024.

"Untuk tahun ini dia cetak 240 lebih, itu laku habis terjual semua," ucap dia.

Atas peran dan keterlibatan orang lain, seperti N dan A kini dipastikan Ahyar masuk dalam pengembangan penyelidikan.

"Sembari menentukan perbuatan pidana MSU ini, kami juga dalami peran orang lain," ujarnya.

Polresta Mataram menangkap MSU di sebuah percetakan di wilayah Cakranegara, Kota Mataram.

Aparat kepolisian membekuk pelaku pemalsuan stiker VIP MotoGP di Mandalika yang sudah beraksi sejak 2024.

Sumber Antara
