Polisi Dalami Kasus Warga Cimahi yang Direkrut Jadi Tentara Rusia
jpnn.com, BANDUNG - Seorang warga Cimahi berinisial FS, 29, diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan bergabung dengan militer Rusia.
Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan mengatakan pihaknya sudah menerima laporan ihwal adanya kasus tersebut.
Polisi pun saat ini tengah melakukan penyidikan dan dilakukan pendalaman.
"Nanti akan kami sampaikan dalam sepekan ke depan," kata Hendra di Mapolda Jabar, Jumat (20/11/2026).
Hendra menuturkan, FS memang direkrut oleh agen tertentu sebelum berangkat ke Rusia. Berdasarkan informasi yang diterima, dirinya sudah tahu soal pekerjaannya di Rusia. Yang bersangkutan dijanjikan uang puluhan juta rupiah.
"Ya, kurang lebih cara kerjanya seperti itu, diiming-imingi gaji besar dan khusus. Yang ini kami sampaikan mereka tahu risiko yang akan terjadi, jadi mereka tahu akan kerja apa," ujarnya.
Untuk keterangan lebih jelas, Hendra berjanji akan segera menyampaikannya kepada publik sehingga ada kejelasan apa yang membuat FS berangkat ke Rusia.
Sebelumnya, kakak FS, Agris Yuni (32), mengkhawatirkan korban yang sampai saat ini tidak diketahui dengan pasti keberadaan dan kondisinya. Pihak keluarga terakhir berkomunikasi dengan FS pada 5 November lalu.
Warga Cimahi diduga menjadi korban TPPO setelah direkrut untuk bergabung dengan militer Rusia. Keluarga khawatir karena korban hilang kontak.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Polda Sumsel Ungkap Kasus Eksploitasi hingga Pengiriman PMI Ilegal ke Arab Saudi
- Polres Bengkalis Amankan 30 WN Bangladesh yang Hendak Diselundupkan ke Malaysia
- Polres Siak Tangkap Seorang Germo Berusia 26 Tahun di Perawang
- Pemkot Bandung Siap Ganti Rugi Mobil yang Tertimpa Pohon Tumbang
- Detik-detik Kirmir Ambrol Diterjang Banjir, Warga Khawatir Rumah Ikut Tergerus
- Detik-Detik Pohon Besar Tumbang Timpa Mobil di Jalan Gelap Nyawang Bandung