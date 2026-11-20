jpnn.com, BANDUNG - Seorang warga Cimahi berinisial FS, 29, diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan bergabung dengan militer Rusia.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan mengatakan pihaknya sudah menerima laporan ihwal adanya kasus tersebut.

Polisi pun saat ini tengah melakukan penyidikan dan dilakukan pendalaman.

"Nanti akan kami sampaikan dalam sepekan ke depan," kata Hendra di Mapolda Jabar, Jumat (20/11/2026).

Hendra menuturkan, FS memang direkrut oleh agen tertentu sebelum berangkat ke Rusia. Berdasarkan informasi yang diterima, dirinya sudah tahu soal pekerjaannya di Rusia. Yang bersangkutan dijanjikan uang puluhan juta rupiah.

"Ya, kurang lebih cara kerjanya seperti itu, diiming-imingi gaji besar dan khusus. Yang ini kami sampaikan mereka tahu risiko yang akan terjadi, jadi mereka tahu akan kerja apa," ujarnya.

Untuk keterangan lebih jelas, Hendra berjanji akan segera menyampaikannya kepada publik sehingga ada kejelasan apa yang membuat FS berangkat ke Rusia.

Sebelumnya, kakak FS, Agris Yuni (32), mengkhawatirkan korban yang sampai saat ini tidak diketahui dengan pasti keberadaan dan kondisinya. Pihak keluarga terakhir berkomunikasi dengan FS pada 5 November lalu.