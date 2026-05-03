Polisi Dalami Kecelakaan Kereta Bekasi Timur, 31 Saksi Sudah Diperiksa

jpnn.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya telah memeriksa 31 saksi dalam penyelidikan kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, yang terjadi pada Senin (27/4) malam.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan penanganan perkara tersebut kini telah masuk tahap penyidikan dan ditangani Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

“Hingga saat ini, penyidik telah meminta keterangan terhadap 31 orang yang terdiri atas pelapor, pengemudi taksi, penjaga palang, saksi di sekitar lokasi, korban, petugas operasional PT KAI, serta pihak-pihak lain yang mengetahui langsung peristiwa tersebut,” kata Budi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (3/5).

“Sejauh ini, penyidik telah melakukan cek tempat kejadian perkara, pengumpulan barang bukti, pendalaman rekaman CCTV, koordinasi dengan rumah sakit terkait korban, permintaan visum, serta pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan pihak-pihak terkait lainnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, penyidik selanjutnya akan meminta keterangan dari Dinas Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum, pihak Taksi Green SM, serta Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna melengkapi proses penyidikan.

“Keterangan dari pihak-pihak tersebut diperlukan untuk memperoleh gambaran peristiwa secara utuh dan objektif,” katanya.

Kecelakaan maut itu menewaskan sedikitnya 16 orang dan menyebabkan puluhan lainnya mengalami luka-luka.