jpnn.com, PRABUMULIH - Kematian seorang pria berinisial J (50) yang ditemukan tergeletak bersimbah darah di Jalan Borpit, Kelurahan Gunung Kemala, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih mulai didalami polisi.

Hilangnya sepeda motor milik korban menjadi salah satu petunjuk yang ditelusuri dalan dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas).

Korban ditemukan meninggal dunia pada Minggu (22/11/2026) sekitar pukul 19.00 WIB. Saat ditemukan warga, korban berada di pinggir jalan dengan sejumlah luka, terutama pada bagian kepala.

Peristiwa itu bermula ketika seorang warga mendengar suara dentuman dari luar rumah saat hujan turun. Setelah hujan mereda, saksi keluar untuk memastikan sumber suara tersebut. Namun, warga justru mendapati seorang pria tergeletak dengan kondisi bersimbah darah.

Mengetahui kejadian tersebut, saksi segera menghubungi warga sekitar, pemerintah setempat, serta pihak kepolisian. Petugas Polres Prabumulih bersama keluarga korban kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan awal dan memastikan kondisi korban.

Selanjutnya, korban dievakuasi menggunakan ambulans Puskesmas Gunung Kemala menuju RS Fadillah sebelum dirujuk ke RSUD Kota Prabumulih guna menjalani pemeriksaan medis. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban mengalami luka memar dan lecet pada bagian kepala, luka lecet di bahu kiri atas dan paha kiri, dislokasi pergelangan tangan kanan, serta pendarahan pada telinga dan mulut.

Dari keterangan pihak keluarga, sebelum kejadian korban diketahui keluar rumah menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi BG 6580 DAY. Namun, kendaraan tersebut tidak ditemukan di sekitar lokasi penemuan korban. Kondisi ini menjadi salah satu petunjuk penting bagi penyidik untuk mendalami dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Dalam proses olah tempat kejadian perkara (TKP), petugas mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya pelat nomor kendaraan BG 6580 DAY beserta pecahan spakbor belakang sepeda motor, dompet korban yang berisi identitas dan uang tunai sebesar Rp380.000, serta sepasang sandal berwarna hijau yang diduga milik korban.