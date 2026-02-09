Polisi Dalami Motif Pembunuhan PPPK di Bekasi

jpnn.com - JAKARTA - Polda Metro Jaya menangkap dua pelaku pembunuhan terhadap seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara (RSPAU) Halim Perdanakusuma berinisial NHW (31). Kedua tersangka sudah dalam proses penahanan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

"Alhamdulillah dua tersangka juga sudah diamankan pada Jumat (6/2). Tersangka A ditangkap di Sukabumi dan tersangka AA ditangkap di wilayah Cianjur," Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto saat ditemui di Jakarta, Senin (9/2).

Budi menjelaskan peristiwa itu terjadi pada 30 Januari 2026 pukul 23.45 WIB, namun baru diketahui pada 4 Februari pukul 10.00 WIB. Saat ini, Polda Metro Jaya masih mendalami motif pembunuhan PPPK di kawasan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, tersebut. "Terkait tentang hubungan ataupun motif, ini dalam proses pendalaman dari teman-teman penyidik. Nanti kami akan sampaikan," ungkapnya.

Sebelumnya, kepolisian masih menyelidiki kematian seorang pegawai RSPAU Halim Perdanakusuma di kawasan Pondok Gede, Kota Bekasi. "Korban diketahui bernama NHW (31), PPPK RSPAU Halim PK," kata Budi di Jakarta, Jumat (6/2).

Budi menjelaskan peristiwa tersebut terjadi di Jalan Setia II Gang H. Enting RT 04/006, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, pada Rabu (4/2). Penemuan mayat tersebut berawal saat rekan kerja korban berinisial SR curiga lantaran korban sudah tidak masuk kerja beberapa hari dan telepon seluler (ponsel) korban juga tidak dapat dihubungi.

"Rekan kerja korban curiga karena sejak Senin (2/2) seharusnya korban masuk kerja, namun tidak ada kabar dan tidak dapat dihubungi," kata Budi.

Selanjutnya, saksi memeriksa ke kontrakan korban. Lalu, menghubungi pemilik kontrakan untuk bersama-sama membuka kamar. "Saat pintu kontrakan dibuka ditemukan korban sudah meninggal dunia dengan posisi terlentang dengan ditutupi selimut dan kondisi tubuh menghitam," kata Budi. (antara/jpnn)