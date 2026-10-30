Polisi dan BNN Temukan Sabu-Sabu Sebanyak Ini di Lapas Kerobokan, Kok Bisa Masuk?

jpnn.com - Tim Gabungan Polda Bali, Bareskrim Mabes Polri, dan BNN RI menemukan narkotika jenis sabu-sabu seberat 10,36 gram dan lima setengah butir ekstasi saat melakukan penggeledahan di Lapas Kelas IIA Kerobokan, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (30/10/2026).

Penggeledahan yang dipimpin Kapolda Bali Irjen Pasma Royce tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat pengawasan dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di lingkungan pemasyarakatan.

Selain narkotika, petugas juga mengamankan 21 unit telepon genggam, dua buah timbangan, serta sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk mengonsumsi sabu-sabu, di antaranya bong dan perlengkapan lainnya.

"Temuan tersebut diperoleh setelah petugas melakukan pemeriksaan di sejumlah area lingkungan lapas. Seluruh barang bukti selanjutnya diamankan untuk kepentingan penyelidikan dan pendalaman lebih lanjut," kata Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy.

Kapolda Bali Irjen Pasma Royce menyatakan jajarannya bakal menelusuri kepemilikan barang-barang tersebut, termasuk asal-usul narkoba yang dapat masuk ke dalam lapas.

Pendalaman juga dilakukan untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan atau pihak lain yang terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

Dalam kegiatan yang sama, polisi melakukan pemeriksaan urine terhadap 36 warga binaan Lapas.Kelas IIA Kerobokan.

Hasilnya, sebanyak 23 orang dinyatakan positif metamfetamin, satu orang positif amfetamin, sedangkan 12 orang lainnya menunjukkan hasil negatif.