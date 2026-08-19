Polisi dan Perusahaan Bersinergi Padamkan Karhutla di Lahan PT PAR OKI

jpnn.com - Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Ogan Komering Ilir terus diperkuat. Polda Sumsel bersama pihak perusahaan bergerak cepat melakukan pemadaman di wilayah sekitar PT PAR, Desa Pulang Geronggang, Kecamatan Pedamaran Timur, Selasa (18/8/2026).

Melalui Operasi Aman Nusa II, Direktorat Samapta Polda Sumsel menerjunkan personel ke lokasi untuk melakukan penanganan terhadap titik api yang terdeteksi di kawasan tersebut.

Langkah cepat ini dilakukan untuk mencegah kebakaran meluas dan mengurangi dampak yang dapat ditimbulkan, terutama bagi masyarakat di sekitar lokasi.

Sebanyak empat personel disiagakan di Posko karhutla PT PAR Hikmah Dua. Tim kemudian bergerak melakukan penyisiran di sejumlah titik yang terindikasi terbakar sebelum melakukan pemadaman menggunakan peralatan yang telah disiapkan.

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Padal Karhutla Operasi Aman Nusa II Polsek Pedamaran Timur Ipda Dendry Robby Ariadi. Selain melakukan pemadaman, personel juga memastikan situasi di sekitar lokasi tetap aman selama proses penanganan berlangsung.

Direktur Samapta Polda Sumsel Kombes Pol Ridwan mengungkapkan bahwa pihaknya terus memantau kesiapan personel di lapangan.

"Pemantauan dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan penanganan berjalan sesuai prosedur dan mampu menekan agar kebakaran tidak meluas," ungkap Ridwan, Rabu (19/8/2026).

Penanganan karhutla juga melibatkan koordinasi dengan pihak perusahaan dan pemangku kepentingan di wilayah tersebut. Kolaborasi itu dinilai penting untuk mempercepat penanganan sekaligus memperkuat langkah pencegahan.