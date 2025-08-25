menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Polisi Datang, Pelaku Tawuran di Tebet Jaksel Kocar-kacir

Polisi Datang, Pelaku Tawuran di Tebet Jaksel Kocar-kacir

Polisi Datang, Pelaku Tawuran di Tebet Jaksel Kocar-kacir
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Arsip foto - Suasana tawuran yang terjadi di Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (14/8/2025). ANTARA/Dokumentasi Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Polisi datang, pelaku tawuran di Jalan Dr Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan, kocar-kacir.

Petugas kepolisian menggagalkan aksi tawuran itu pada Minggu (24/8) malam pukul 22.00 WIB.

"Tidak sampai bentrok, baru mulai sudah langsung anggota kami datang, langsung bubar," kata Kapolsek Tebet Kompol Iwan Gunawan saat dihubungi, Senin.

Baca Juga:

Iwan mengatakan dalam pembubaran aksi tawuran itu tak ada yang diamankan.

"Aksinya belum terjadi, sehingga tidak ada yang diamankan," katanya.

Aksi tawuran tersebut viral di media sosial (medsos) Instagram @jakarta.terkini.

Baca Juga:

"Sejumlah remaja terlibat tawuran di Jalan Doktor Saharjo, Jakarta Selatan malam tadi sekira pukul 22.00 WIB, Minggu (24/8/2025)," demikian kutipan akun itu.

Terlihat kedua kelompok saling lempar batu, senjata tajam dan petasan.

Petugas kepolisian kembali menggagalkan aksi tawuran yang terjadi di Jalan Dr Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan (Jaksel).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI