Polisi Datang, Tim Ogah Mundur Kocar-kacir Ketahuan Mau Tawuran

jpnn.com, BANDUNG - Tim Prabu Polrestabes Bandung mengamankan empat remaja yang diduga hendak tawuran di kawasan Jalan Terusan Suryani, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, pada Jumat (12/6/2026) dini hari.

Kabag Ops Polrestabes Bandung AKBP Asep Saepudin mengatakan penangkapan itu berawal dari laporan masyarakat tentang adanya tawuran di wilayah Holis sekitar pukul 02.21 WIB.

Polisi pun langsung bergerak merespons laporan itu. Namun saat tiba di lokasi yang dilaporkan, polisi tidak menemukan tawuran.

Namun, polisi tetap melakukan patroli. "Selanjutnya Tim Prabu 2 melaksanakan patroli lanjutan ke wilayah Jalan Terusan Suryani," kata Asep.

Syahdan, saat melintas di lokasi tersebut, polisi menemukan sekelompok orang yang berkumpul. Polisi pun bergegas untuk memeriksa sekelompok orang itu.

Namun, kelompok itu berusaha melarikan diri sehingga polisi langsung mengejar mereka. "Dari belasan orang yang melarikan diri, petugas berhasil mengamankan empat orang," imbuh Asep.

Keempat orang yang diamankan itu ialah RM (14), MR (15), MRA (19), dan MS (16). Dua di antara mereka masih berstatus pelajar SMP, sedangkan dua lainnya sudah lulus sekolah.

Polisi pun menyisir sekitar lokasi kumpul-kumpul itu. Hasilnya, polisi menemukan tiga buah senjata tajam yang diduga akan digunakan untuk tawuran.