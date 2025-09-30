menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Parpol » Polisi Diminta Antisipasi Upaya Perampasan Kantor PPP dari Mardiono

Polisi Diminta Antisipasi Upaya Perampasan Kantor PPP dari Mardiono

Polisi Diminta Antisipasi Upaya Perampasan Kantor PPP dari Mardiono
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bendera PPP. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PPP Bidang Hukum periode 2020-2025 Andi Surya menyebut Muhamad Mardiono secara hukum masih berstatus ketum partai berlambang Kabah.

Dari situ, kata Andi, Mardiono masih menjadi pihak yang berwenang terhadap kantor PPP di Jakarta Pusat.

“Secara legal standing, yang sah memimpin dan memiliki kewenangan atas kantor partai ialah Pak Mardiono. SK Menkum belum berubah, jadi secara hukum kepemimpinan beliau masih berlaku,” kata dia kepada awak media, Selasa (30/9).

Baca Juga:

Andi mengecam keras pihak-pihak yang berusaha mengambil alih kantor PPP tanpa dasar hukum.

“Kalau ada yang merebut kantor, itu sudah di luar hukum. Kantor ini rumah bersama, bukan milik kelompok tertentu,” ujar dia.

DPP PPP, kata Andi, telah berkoordinasi dengan Polres Jakarta Pusat untuk mengantisipasi aksi ilegal perampasan kantor partai.

Baca Juga:

"Kami sudah bertemu dan meminta dukungan polisi bila ada aksi-aksi ilegal atau intimidasi,” ujarnya.

Dia bahkan menyebut telah menyerahkan bukti berupa video dan pesan ancaman yang ke aparat kepolisian terkait upaya perampasan kantor PPP.

Ketua DPP PPP Bidang Hukum periode 2020-2025 Andi Surya berharap kepolisian mengantisipasi upaya perampasan kantor partai Kabah.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI