Polisi Ditembak Terduga Pelaku Curanmor di Palembang, Begini Kejadiannya
jpnn.com - Niat menegur dua pria yang diduga hendak mencuri sepeda motor berujung petaka bagi Briptu Hamdi Saputra Davanis (28).
Anggota Satresnarkoba Polrestabes Palembang ini justru menjadi korban penembakan setelah menegur kedua pria tersebut di Jalan KH Wahid Hasyim, Kelurahan 3-4 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu (SU) I Palembang, Sabtu (24/10/2026) sore.
Hamdi mengalami luka tembak di bahu kanan setelah salah satu terduga pelaku mengarahkan senjata aku kepadanya.
Kedua pria tersebut kemudian melarikan diri dan kini masih diburu polisi.
Peristiwa itu terjadi di depan Apotek Adistah Farma. Saat itu, Hamdi baru saja selesai membeli obat dan melihat dua pria dengan gerak-gerik mencurigakan di dekat sepeda motor yang diduga hendak mereka curi.
Merasa curiga, Hamdi spontan menegur keduanya. "Hoi, kamu nak ngapoi? (mau berubat apa? -red)" ujar Hamdi saat menegur kedua pria tersebut.
Teguran itu diduga membuat salah satu pria tidak terima. Pria yang masih duduk di atas sepeda motor tersebut kemudian mengeluarkan senjata api yang diduga rakitan dan melepaskan tembakan ke udara.
Hamdi yang merasa terancam lalu mengeluarkan senjata api organiknya dan menembak ke arah
Polisi dari Satres Narkoba Polrestabes Palembang Briptu Hamdi Saputra Davanis ditembak terduga pelaku curanmor. Begini ceritanya.
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