Polisi Gagalkan Peredaran 17 Kg Sabu-Sabu, Pelaku Sembunyikan di dalam Pembalut

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan menunjukkan narkoba jenis sabu-sabu seberat 17 kilogram yang dikemas dalam teh cina, dalam ekspose kasus narkoba di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Kamis (16/10/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Jawa Barat mengungkap peredaran narkoba jenis sabu-sabu seberat 17 kilogram dan ganja 19 kilogram di wilayah hukumnya.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan mengatakan kasus sabu-sabu seberat 17 kilogram terungkap berawal dari penyelidikan yang dilakukan pada 24 September 2025 di Kota Sukabumi.

Dari sana, polisi mengamankan dua bungkus sabu seberat 5 gram.

Selanjutnya, polisi mengembangkan kasus tersebut hingga akhirnya pada 1 Oktober berhasil mengamankan 5 kilogram sabu di Gerbang Tol Kalikangkung, Kota Semarang, Jawa Tengah.

“Jaringannya sudah lintas provinsi. Di sini didapatkan ada lima bungkus sabu-sabu dengan seberat 5 kilogram,” kata Hendra dalam konferensi pers di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kamis (16/10/2025). 

Hendra mengatakan petugas kembali melakukan penyelidikan dan pada 2 Oktober berhasil mengamankan dua bungkus sabu seberat 2 ons dan ekstasi 34 butir di Surakarta. Sabu tersebut disimpan di dalam pembalut.

Setelah penyelidikan di Surakarta, pihaknya kembali melakukan pengungkapan 12 kilogram sabu di Bogor pada 4 Oktober lalu.

Sebanyak lima orang tersangka diamankan berinisial RD, D, RKA, JW, KEN, DAA dan S.

