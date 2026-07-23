Polisi Gandeng Psikologi Forensik untuk Ungkap Misteri Kematian Dokter di Siak
jpnn.com - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Siak terus mendalami penyelidikan terkait kematian dokter muda, Alex Cristo Loris (30), yang jasadnya ditemukan di Siak.
Untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban, penyidik kini bekerja sama dengan tim psikologi forensik serta dokter forensik.
Kasatreskrim Polres Siak AKP Raja Kosmos mengatakan proses penyelidikan masih terus berlangsung dengan mengumpulkan berbagai alat bukti, memeriksa saksi-saksi, serta melakukan pendalaman dari aspek ilmiah.
“Kami masih melakukan penyelidikan secara mendalam. Selain itu, kami juga berkoordinasi dengan psikologi forensik untuk membantu mengungkap penyebab kematian korban,” ujar AKP Raja Kosmos Rabu (22/7).
Sementara itu, Tim Dokter Forensik Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Riau sebelumnya telah mengungkap hasil sementara autopsi terhadap jenazah Alex Cristo Loris.
Kasubdit Penmas Bid Humas Polda Riau, AKBP Rudi Samosir, mengatakan autopsi dilakukan di Instalasi Kedokteran Forensik dan Pemulasaran Jenazah RS Bhayangkara Polda Riau pada Selasa (14/7/2026).
Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, korban telah memasuki fase pembusukan awal.
“Tim forensik menemukan adanya luka berbentuk titik disertai pembengkakan pada punggung tangan kiri serta memar pada bagian kepala yang diduga akibat kekerasan benda tumpul,” ungkap Rudi.
Untuk mengungkap penyebab pasti kematian dokter muda, penyidik Polres Siak bekerja sama dengan tim psikologi forensik serta dokter forensik.
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