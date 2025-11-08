Polisi Geledah Rumah Terduga Pelaku Peledakan SMAN 72, Ini yang Ditemukan

jpnn.com, JAKARTA - Pihak kepolisian telah melakukan penggeledahan di rumah terduga pelaku peledakan di masjid SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Bhudi Hermanto menjelaskan sebelumnya pihak kepolisian telah melakukan beberapa rangkaian dalam proses penyelidikan.

"Mulai dari sterilisasi, pemeriksaan, olah TKP, pengumlulan barang bukti, sehingga melakukan penggeledahan ke salah satu rumah yang diduga merupakan pelaku," kata Budhi di Mapolda Metro Jaya, Sabtu (8/11).

Dia mengatakan pihaknya juga melakukan bebarap persesuaian barang bukti yang ditemukan, termasuk yang ada di rumah.

"Ternyata ada kesuaian dari beberapa alat barbuk. Nanti secara detil, akan dipaparkan karena seluruh satuan kerja kayak densus," lanjutnya.

"Juga akan dipaparkan analisa terhadap motif tidak bisa sebentar dan tidak bisa sembarangan, butuh waktu," sambungnya.

Dia juga menyebutkan pihak kepolisian menemukan serbuk yang diduga digunakan untuk bahan peledak di rumah terduga pelaku.

"Ada beberapa bagian, makanya ini harus dijelaskan apa serbuk-serbuk tersebut. ini harus uji laboratorium," tuturnya.