Polisi Gencarkan Patroli Obat Terlarang di Tanah Abang

jpnn.com, JAKARTA - Polisi menggencarkan patroli dan penindakan terhadap peredaran obat terlarang di wilayah Tanah Abang, Jakarta Pusat.

"Patroli dan penindakan rutin kami lakukan sebagai upaya pencegahan serta penegakan hukum terhadap peredaran obat-obatan terlarang," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Reynold EP Hutagalung, Selasa.

Dia mengatakan patroli dan penindakan tersebut merupakan bagian dari langkah berkelanjutan kepolisian dalam menekan peredaran obat-obatan ilegal di wilayah hukumnya.

Dalam kegiatan patroli yang dilakukan setiap malam hari itu, kata Reynold, personel gabungan dari Sat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat dan Unit Narkoba serta Reskrim Polsek Metro Tanah Abang diterjunkan untuk menyisir sejumlah titik rawan.

Sementara itu, Kasat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Wisnu S Kuncoro mengatakan patroli tersebut dilakukan secara mobile dan menyasar lokasi yang dinilai rawan peredaran obat-obatan terlarang.

"Patroli kami lakukan secara intensif dan menyasar titik-titik yang berpotensi menjadi lokasi peredaran obat ilegal. Kami juga melakukan pemeriksaan terhadap orang yang dicurigai," ujar Wisnu.

Dia pun memastikan kegiatan patroli dan penindakan itu terus ditingkatkan guna menjaga situasi wilayah tetap kondusif.

Lebih lanjut, dia juga menegaskan pentingnya peran serta masyarakat untuk membantu kepolisian dalam mengawasi lingkungan dari potensi peredaran obat-obatan ilegal.