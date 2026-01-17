Polisi Gerebek Judi Sabung Ayam di OKU, Kosong Melompong
jpnn.com, OGAN KOMERING ULU - Aparat kepolisian menggerebek arena judi sabung ayam di Desa Banuayu, Kecamatan Lubuk Batang, Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan (Sumsel).
Polisi mendapat adanya aktivitas judi sabung ayam di Desa Banuayu tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat setempat yang diterima pihaknya pada Kamis (15/1).
Kapolres OKU AKBP Endro Aribowo mengatakan berbekal informasi tersebut pihaknya melakukan penyelidikan dan langsung bergerak melakukan penggerebekan ke lokasi arena sabung ayam.
"Penggerebekan yang dilakukan hari ini sebagai upaya untuk memberantas perjudian dan menjaga keamanan masyarakat," katanya, Jumat.
Hanya saja, kata dia, saat petugas tiba di lokasi judi sabung ayam para pelaku telah melarikan diri.
Meskipun tidak menemukan para pelaku, lanjutnya, polisi tetap mengambil langkah tegas dengan membongkar seluruh fasilitas yang digunakan untuk sabung ayam.
Petugas melakukan pembongkaran pondok dan fasilitas yang digunakan sebagai sarana dan prasarana perjudian di lokasi tersebut.
"Pembongkaran arena judi sabung ayam ini sebagai bentuk komitmen Polres OKU dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat," ucapnya.
Penggerebekan arena judi sabung ayam di OKU diduga telah bocor karena tak ada penjudi.
