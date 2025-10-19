Polisi Gerebek Pesta Gay di Salah Satu Hotel Daerah Ngagel Surabaya, 34 Pasangan Diamankan

jpnn.com, SURABAYA - Polrestabes Surabaya menggerebek pesta gay atau penyuka sesama pria di salah satu hotel di daerah Ngagel, Wonokromo, Sabtu (18/10).

Sebanyak 34 pasangan sesama jenis itu langsung diamankan ke Makopolrestabes Surabaya untuk dimintai keterangan.

Kasat Sampta Polrestabes Surabaya AKBP Erika Purwana mengungkapkan penggerebekan bermula dari informasi yang didapat bahwa akan ada pesta gay di hotel tersebut.

Informasi itu ditindaklanjuti dengan dilakukan penggerebekan. Benar saja, salah satu kamar hotel dijadikan lokasi pesta gay tersebut.

“Polsek Wonokromo dan Sat Reskrim Polrestabes Surabaya mengamankan pesta seks sesama jenis total ada 34 orang, dan kami bawa ke Mako Polrestabes Surabaya,” kata Erika, Minggu (19/10).

Pemeriksaan terhadap pasangan gay itu akan dilakukan secara marathon untuk mengungkap dalang di balik pesta terlarang itu.

Perilaku ini tentunya dinilai menodai martabat Kota Surabaya sebagai kota yang aman dan nyaman. (mcr23/jpnn)