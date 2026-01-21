Polisi Gerebek Pesta Narkoba di Apartemen, Selebgram Cantik dan Pengusaha Diciduk
jpnn.com, PEKANBARU - Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Pekanbaru, menggerebek sebuah unit Apartemen Baliview, kawasan Bukit Raya, Kota Pekanbaru.
Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan tujuh orang yang berada di dalam apartemen.
Mereka terdiri dari lima terduga pelaku dan dua orang saksi, dengan latar belakang berbeda, termasuk figur selebgram serta seorang pengusaha terkenal di Pekanbaru.
Pengungkapan kasus dilakukan pada Kamis (15/1/2026) sekitar pukul 03.00 WIB di Apartemen Baliview Unit E1, Jalan Putri Indah, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya.
Penggerebekan dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas mencurigakan di lokasi tersebut.
Kasat Resnarkoba Polresta Pekanbaru Kompol M Yacub mengatakan pengungkapan kasus berawal dari informasi warga terkait dugaan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di apartemen tersebut.
“Kami menerima laporan masyarakat mengenai dugaan pesta narkoba yang melibatkan narkotika jenis etomidate dan psikotropika pil happy five. Setelah dilakukan penyelidikan dan dipastikan kebenarannya, tim langsung melakukan penggerebekan,” ujar Kompol Yacub, Rabu (21/1).
Saat penggerebekan, petugas mendapati sejumlah pria dan wanita tengah berkumpul di dalam unit apartemen dan diduga sedang melakukan pesta narkoba.
Satresnarkoba Polresta Pekanbaru, menggerebek pesta narkoba di unit Apartemen Baliview, Kota Pekanbaru. Selebgram hingga pengusaha keciduk
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Polres Bengkalis Grebek Pesta Narkoba di Hotel, 3 Oknum Polisi Ditangkap
- Gerebek Kampung Narkoba, Polresta Pekanbaru Angkut 11 Orang
- Beraksi di 28 TKP, Komplotan Curanmor Ditangkap, 1 Terpaksa Ditembak
- Pengakuan Pengemudi Ford Mustang: Tak Siap Kendalikan Stir
- Polresta Pekanbaru Go To School, Bentuk Siswa Tertib Lalin & Peduli Lingkungan
- Terduga Maling Tewas Dihakimi Massa di Pekanbaru, Polisi Lakukan Penyelidikan