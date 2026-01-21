Polisi Gerebek Pesta Narkoba di Apartemen, Selebgram Cantik dan Pengusaha Diciduk

jpnn.com, PEKANBARU - Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Pekanbaru, menggerebek sebuah unit Apartemen Baliview, kawasan Bukit Raya, Kota Pekanbaru.

Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan tujuh orang yang berada di dalam apartemen.

Mereka terdiri dari lima terduga pelaku dan dua orang saksi, dengan latar belakang berbeda, termasuk figur selebgram serta seorang pengusaha terkenal di Pekanbaru.

Baca Juga: Selebgram RW Dilaporkan ke Polres Jaksel atas Dugaan Gelapkan Uang Rp1 Miliar

Pengungkapan kasus dilakukan pada Kamis (15/1/2026) sekitar pukul 03.00 WIB di Apartemen Baliview Unit E1, Jalan Putri Indah, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya.

Penggerebekan dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas mencurigakan di lokasi tersebut.

Kasat Resnarkoba Polresta Pekanbaru Kompol M Yacub mengatakan pengungkapan kasus berawal dari informasi warga terkait dugaan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di apartemen tersebut.

Baca Juga: Video Porno Selebgram Tersebar Luas

“Kami menerima laporan masyarakat mengenai dugaan pesta narkoba yang melibatkan narkotika jenis etomidate dan psikotropika pil happy five. Setelah dilakukan penyelidikan dan dipastikan kebenarannya, tim langsung melakukan penggerebekan,” ujar Kompol Yacub, Rabu (21/1).

Saat penggerebekan, petugas mendapati sejumlah pria dan wanita tengah berkumpul di dalam unit apartemen dan diduga sedang melakukan pesta narkoba.