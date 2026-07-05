Polisi Gerebek Tempat Penimbunan 2.000 Liter Bio Solar Bersubsidi

jpnn.com, NAGAN RAYA - Polisi menggerebek tempat penimbunan 2.000 liter BBM subsidi jenis Bio Solar di Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Jumat (3/7).

Saat penggerebekan dilakukan, polisi tidak mendapati seorang pun di lokasi.

"Seluruh barang bukti telah diamankan untuk proses penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," kata Kasat Reskrim Polres Nagan Raya AKP Muhammad Rizal kepada wartawan, Minggu.

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Ia menjelaskan pengungkapan tersebut setelah pihaknya menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya aktivitas penurunan BBM jenis Bio Solar di Desa Gunong Nagan, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya pada Jumat (3/7).

Menindaklanjuti informasi itu, personel segera bergerak menuju lokasi.

Setibanya di tempat kejadian, petugas menemukan sembilan drum yang diduga berisi BBM jenis Bio Solar bersubsidi, terdiri dari tujuh drum plastik warna biru dan dua drum besi warna merah putih tampa ditemukan pemiliknya.

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Drum yang diamankan ini berkapasitas 200 liter, sehingga total BBM yang diamankan diperkirakan mencapai 2.000 liter atau sekitar dua ton.

Rizal menyatakan pihaknya akan terus melakukan penindakan terhadap segala bentuk dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi yang merugikan negara dan masyarakat.