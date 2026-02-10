Polisi Identifikasi Jasad Korban Bunuh Diri dari Flyover Pasupati Bandung
jpnn.com, BANDUNG - Seorang pelajar meninggal dunia seusai mengakhiri hidupnya dengan loncat dari Flyover Pasupati, Kota Bandung.
Saat ini, polisi telah membawa jenazah ke Rumah Sakit (RS) Sartika Asih untuk diidentifikasi.
Kapolsek Bandung Wetan AKP Bagus Yudo mengatakan korban berinisial MRJ masih berstatus sebagai pelajar di salah satu SMK di Kota Bandung.
Yang bersangkutan loncat dari jembatan ke arah samping lapangan Futsal Tamansari.
"Dia masih berstatus pelajar, untuk nama kami mohon maaf belum bisa menyampaikan, untuk orangnya asli dari Cimahi, umurnya 17 tahun," kata Bagus di lokasi, Selasa (10/2/2026).
Untuk motif aksi tersebut, polisi belum bisa memastikan.
Nantinya akan ada pengecekan ponsel jika mana memang ada surat wasiat yang ditinggalkan korban kepala keluarga atau pihak lainnya.
"Sementara masih kami cek termasuk handphonenya apakah ada kata-kata terakhir atau pun penyampaian dari pihak keluarga ataupun rekan-rekan korban," tuturnya.
Polisi mendalami aksi bunuh diri yang dilakukan seorang pelajar asal Cimahi yang menjatuhkan diri dari Flyover Pasupati, Bandung.
