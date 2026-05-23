Polisi Intensifkan Patroli di Daerah Sumut yang Mengalami Pemadaman Listrik

jpnn.com, MEDAN - Polisi mengintensifkan patroli malam di sejumlah daerah yang masih mengalami pemadaman listrik di Sumatera Utara (Sumut).

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan mengatakan patroli malam yang ditingkatkan itu sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan yang dapat muncul saat kondisi lingkungan minim penerangan akibat pemadaman listrik.

"Malam ini, bersama polres jajaran personel masih mengintensifkan pengamanan baik melalui patroli malam maupun arus lalu lintas," ujarnya di Medan, Sabtu.

Lebih lanjut, dia mengatakan pada kondisi penerangan yang terbatas, potensi kerawanan tentu perlu diantisipasi.

Karena itu, personel meningkatkan patroli pada titik tertentu guna memastikan masyarakat tetap merasa aman saat beraktivitas maupun beristirahat.

Patroli tersebut dilaksanakan dengan menyisir sejumlah jalur yang dinilai rawan gangguan kamtibmas, kawasan permukiman, lokasi aktivitas masyarakat, hingga area usaha yang masih beroperasi pada malam hari.

Selain itu, patroli juga diisi dengan sambang humanis kepada masyarakat, petugas siskamling serta koordinasi dengan jajaran kepolisian sektor di wilayah yang dilalui personel.

"Kami terus mengedepankan langkah preventif dan pendekatan humanis agar masyarakat merasakan langsung kehadiran Polri di tengah situasi apa pun, termasuk ketika terjadi gangguan seperti pemadaman listrik,” ucapnya.