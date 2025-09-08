menu
Polisi Jadwalkan Ulang Pemanggilan Sherina Munaf Terkait Kucing Milik Uya Kuya

Polisi Jadwalkan Ulang Pemanggilan Sherina Munaf Terkait Kucing Milik Uya Kuya
Penyanyi Sherina Munaf. Foto: Instagram/sherinasinna

jpnn.com, JAKARTA - Polres Metro Jakarta Timur menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap penyanyi Sherina Munaf untuk klarifikasi terkait kucing milik Uya Kuya.

Seperti diketahui, Sherina Munaf aktif membagikan kabar soal pencarian dan penyelamatan kucing milik Uya Kuya setelah peristiwa penjarahan.

"Iya yang bersangkutan minta dijadwalkan lagi," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Dicky Fertoffan saat dikonfirmasi awak media, Senin (8/9).

Namun, pihak kepolisian belum bisa memastikan kapan agenda klarifikasi itu akan dijadwalkan kembali.

"Untuk pastinya penyidik yang tahu," tuturnya.

Sebelumnya, Sherina Munaf rencananya dimintai keterangan oleh polisi terkait penyelamatan kucing di rumah Uya Kuya.

Setelah terjadi penjarahan rumah di Uya Kuya, Sherina Munaf aktif memberi informasi soal kondisi kucing-kucing yang sempat hilang.

"Kami melayangkan surat panggilan hari ini. Jadi panggilan ini bukan pemeriksaan, tapi klarifikasi saja, betul tidak punya Uya Kuya," kata Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Alfian Nurrizal dilansir Antara, Senin (8/9).

