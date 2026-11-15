Polisi Jaring 12 Pengunjung Positif Benzodiazepine saat Razia Kafe di Cianjur

jpnn.com, CIANJUR - Kepolisian Resor (Polres) Cianjur mengamankan 12 pengunjung tempat hiburan malam yang terbukti positif mengonsumsi psikotropika. Dalam operasi yang sama, petugas gabungan turut menjaring 11 gadis di bawah umur yang masih berkeliaran di kafe pada tengah malam.

Kepala Bagian Operasi (Kabagops) Polres Cianjur Kompol Aca Nana mengatakan, penindakan ini merupakan hasil razia tim gabungan bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK), Satpol PP Cianjur, dan TNI. Petugas menyisir sejumlah kafe serta tempat hiburan malam yang masih beroperasi hingga dini hari.

Dalam pemeriksaan di dua lokasi berbeda, petugas melakukan tes urine terhadap 42 orang pengunjung. Hasilnya, 12 orang dinyatakan positif mengonsumsi obat terlarang dan langsung diserahkan ke Satuan Reserse Narkoba (Satnarkoba) Polres Cianjur untuk proses penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut.

"Di dua lokasi kafe dan tempat hiburan malam, terjaring puluhan orang yang langsung dilakukan tes urine, di mana 12 orang positif psikotropika jenis benzodiazepine," ujar Kompol Aca Nana, Minggu (15/11/2026).

Razia yang dilakukan setelah banyaknya laporan masyarakat terkait berbagai penyakit masyarakat termasuk peredaran obat terlarang, narkotika, dan minuman keras di sejumlah wilayah sehingga kegiatan razia akan terus digelar secara acak.

Para pengunjung yang terbukti positif setelah dilakukan pemeriksaan dan pengembangan ketika terbukti hanya pemakai akan dilakukan rehabilitasi, sedangkan yang terbukti sebagai pengedar dilakukan proses hukum.

Pada razia tersebut, tambah dia, pihaknya juga mengamankan seorang manajer kafe karena berusaha menghalang-halangi razia yang hendak digelar petugas, termasuk mengamankan 11 orang anak di bawah umur dari kedua tempat tersebut.

"Kami membawa 11 gadis yang masih di bawah umur ke Polres Cianjur karena masih berkeliaran di tengah malam tanpa pendampingan orangtua atau keluarga, sebelum dipulangkan mereka mendapatkan pembinaan," katanya.