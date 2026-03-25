Polisi Kantongi Ciri-Ciri Dua Pelaku Pembunuhan Bule Belanda

Polisi Kantongi Ciri-Ciri Dua Pelaku Pembunuhan Bule Belanda
Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Badung melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kematian seorang warga negara Belanda yang ditusuk oleh dua orang tak dikenal di Villa Amira No.1, Banjar Anyar Kelod, Kerobokan, Kuta Utara, Kabupaten Badung, pada Senin (23/3/2026) malam. ANTARA/HO-Humas Polres Badung

jpnn.com, BADUNG - Aparat kepolisian telah mengantongi ciri-ciri pelaku pembunuhan warga negara Belanda berinisial RP (49) di wilayah Badung, Bali.

Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) dan keterangan saksi, pelaku pembunuhan diduga berjumlah dua orang.

"Pelaku teridentifikasi dua orang, namun ciri-ciri detail masih dalam pendalaman penyidikan," kata Kepala Polres Badung AKBP Joseph Edward Purba, Rabu.

Dia menyatakan identitas lengkap dan motif pelaku hingga kini masih dalam pendalaman.

Kapolres menjelaskan dalam upaya mengungkap kasus tersebut, penyidik telah memeriksa lima orang saksi dan masih akan melakukan pemeriksaan lanjutan.

Polisi juga mengoptimalkan penelusuran rekaman kamera pengawas atau CCTV di sekitar lokasi kejadian serta mendalami keterangan dari orang-orang terdekat korban.

Hingga saat ini polisi belum menemukan adanya hubungan antara korban dan pelaku. Dugaan motif pembunuhan pun belum dapat disimpulkan karena pelaku belum berhasil diungkap.

"Kami masih menggali fakta-fakta, termasuk kemungkinan adanya permasalahan korban dengan pihak lain," katanya.

Aparat kepolisian telah mengantongi ciri-ciri pelaku pembunuhan bule Belanda berinisial RP (49).

