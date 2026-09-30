Polisi Kantongi Identitas Pelajar SMP yang Ditemukan Tewas di Kali Jaktim

jpnn.com, JAKARTA - Polisi mengidentifikasi pelajar kelas IX SMP Negeri di Jakarta Timur yang ditemukan tewas di pinggir kali Jalan Poncol Atas, Kelurahan Jati, Pulogadung.

Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Timur AKP I Made Budi mengatakan korban berinisial FS ditemukan dalam kondisi mengenakan seragam sekolah.

"Kami masih melakukan pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terkait kejadian tersebut," katanya saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Peristiwa tersebut diketahui pada Selasa siang sekitar pukul 11.30 WIB dan dilaporkan kepada kepolisian sekitar pukul 13.00 WIB.

Berdasarkan keterangan saksi, penemuan korban bermula ketika seorang petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) hendak beristirahat setelah bertugas.

"Saat saksi akan istirahat, mendapat informasi dari pemulung yang sedang mencari barang barang bekas di pinggir kali. Kemudian, saksi 1 ke tempat kejadian, yang pada saat itu saksi 1 melihat situasi pinggir kali sudah ramai, setelah didekati ternyata ada seorang pelajar yang sudah berada di pinggir kali," jelas Made.

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Pihak kepolisian kemudian berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk memastikan identitas tersebut.

Polisi juga memeriksa saksi lain, yakni kepala SMPN tersebut dan pihak sekolah membenarkan. Pada hari kejadian, korban diketahui tidak mengikuti ujian.