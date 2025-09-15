Polisi Kantongi Identitas Pelaku Penganiayaan Pria di Bandung Barat

jpnn.com, BANDUNG BARAT - Polisi mengantongi identitas pelaku penganiayaan terhadap sopir mobil di Jalan Cipatik–Soreang, Desa Cipatik, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Polisi saat ini masih melakukan pengejaran untuk menangkap pelaku.

“Kami sudah kantongi terduga pelaku, kami sedang kejar," kata Kapolsek Cililin AKP Andriani saat dikonfirmasi, Senin (15/9/2025).

Dia mengungkapkan pelaku terindikasi melakukan upaya melarikan diri setelah video penganiayaan yang dilakukan viral di media sosial.

Andriani belum mengonfirmasi soal adanya tiga pelaku utama penganiayaan.

"Ada upaya ke sana (melarikan diri) karena sudah tidak ada di daerahnya, kalau jumlah pelaku nanti kita pastikan, itu nanti dari hasil penyidikan," ujarnya.

Andriani pun mangimbau kepada pelaku untuk menyerah diri.

"Kami imbau untuk segera menyerahkan diri," ujarnya.