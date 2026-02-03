menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Polisi Kantongi Identitas Pelaku Perusakan Rumah di Jakarta Timur

Polisi Kantongi Identitas Pelaku Perusakan Rumah di Jakarta Timur

Polisi Kantongi Identitas Pelaku Perusakan Rumah di Jakarta Timur
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Rekaman kamera pengawas (CCTV) kejadian perusakan rumah yang terjadi di kawasan Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis (29/1/2026) lalu. (ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi)

jpnn.com, JAKARTA - Aparat kepolisian masih memburu para pelaku perusakan rumah yang terjadi di kawasan Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis (29/1) lalu.

Kasat Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Timur AKBP Dicky Fertoffan mengatakan kasus tersebut telah resmi ditangani oleh penyidik setelah laporan dari korban.

"Untuk perusakan rumah di Dukuh itu, laporannya sudah kami terima. Saat ini kami sedang mengidentifikasi pelaku-pelaku lainnya," kata Dicky di Mapolres Metro Jakarta Timur, Senin.

Baca Juga:

Dicky menyebutkan pihaknya masih melakukan pengembangan dan pelacakan terhadap para terduga pelaku yang diduga berjumlah belasan orang.

"Beberapa pelaku sudah teridentifikasi dan saat ini diduga melarikan diri ke luar kota," ujar Dicky.

Menurut Dicky, sejumlah personel Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) masih dikerahkan untuk melakukan pelacakan intensif terhadap para pelaku.

Baca Juga:

Proses penanganan perkara juga telah sepenuhnya ditangani di tingkat Polres Metro Jakarta Timur.

"Saat ini beberapa anggota saya masih melakukan pelacakan terhadap pelaku tersebut. Untuk penanganan perkaranya sudah ditangani di Polres," katanya.

Aparat kepolisian masih memburu para pelaku perusakan rumah yang terjadi di kawasan Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI