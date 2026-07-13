Polisi Kantongi Identitas Pelaku Teror Bom di SDN Srengseng Sawah 15 Pagi, Jaksel
jpnn.com, JAKARTA - Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurma Dewi mengaku telah mengantongi pelaku teror bom di SDN Srengseng Sawah 15 Pagi, Jakarta Selatan.
Nurma mengaku saat ini polisi sedang melakukan pengejaran untuk dimintai pertanggungjawaban.
"Untuk sementara ini kami kejar dan data sudah dapat, motif sedang kami cari dan maksudnya apa bisa sampai WA seperti itu," ujar Nurma kepada JPNN.com, Senin (13/7).
Nurma mengaku saat ini pihak kepolisian yang terdiri dari Densus 88 dan Gegana masih terus melakukan penelusuran di SDN Srengseng Sawah 15 Pagi.
Hingga saat ini, tidak ditemukan benda–benda yang mencurigakan di sekitaran SDN Srengseng Sawah 15 Pagi.
"Petugas sedang menyisir TKP dan sudah 2 jam," bebernya.
Terpisah salah satu orang tua murid Laili mengaku kaget ada teror bom tersebut. Kejadian teror itu sekira pukul 07.00 WIB.
Dia pun mengaku situasi dan murid menjadi tidak kondusif, lantaran saat itu para siswa sedang melakukan upacara bendera.
Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurma Dewi mengaku telah mengantongi pelaku teror bom di SDN Srengseng Sawah 15 Pagi, Jakarta Selatan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Begini Isi Pesan Teror Bom di SDN Srengseng Sawah 15 Pagi, Jaksel
- Hari Pertama Sekolah, Ada Teror Bom di SD Srengseng Sawah Jaksel
- Bangun Ruang Belajar yang Optimal, Astra Resmikan Fasilitas Baru UPTD SDN Oefoe
- SPMB PJJ Dibuka, Kesempatan Jutaan Anak Tidak Sekolah Kembali ke Pembelajaran
- Mendikdasmen: MPLS Ramah Harus Jadi Pengalaman Pertama yang Menyenangkan Bagi Murid
- Digitalisasi Pembelajaran, Pemerintah Targetkan 16.557 Sekolah Terkoneksi Internet