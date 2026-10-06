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Polisi Kejar Pelaku Penembakan Pazwa Saat Acara Reuni SMP Garut

Polisi Kejar Pelaku Penembakan Pazwa Saat Acara Reuni SMP Garut
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Asosiasi Perlindungan dan Kesejahteraan Anak (Askara) menunjukkan foto dokumentasi saat mendampingi Pazwa Pahaludin, korban penembakan oleh pelaku yang menggunakan airsfoft gun di RS Mata Cicendo Bandung, Selasa (6/10/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Polres Garut menyelidiki kasus penembakan yang dialami bocah SMA berusia 15 tahun atas nama Pazwa Pahaludin di sebuah vila.

Peristiwa itu terjadi saat acara reuni SMP pada Sabtu (26/9/2026) malam.

Terduga pelaku diketahui kakak kelas Pazwa di SMP yang jadi tamu tak diundang dalam acara tersebut.

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Insiden tersebut mengakibatkan peluru airsoft gun bersarang di mata korban.

Kasi Humas Polres Garut Ipda Susilo Adhi mengatakan pihak keluarga sudah melaporkan peristiwa tersebut ke polisi.

Saat ini, pihaknya masih mendalami dan mengejar terduga pelaku.

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"Keluarga sudah melaporkan ke pihak Polres, dan saat ini Polres Garut sedang melakukan penyelidikan, pelaku dalam pengejaran," kata Adhi saat dikonfirmasi, Selasa (6/10).

Adhi menuturkan pelaku sudah teridentifikasi dan pihaknya masih melakukan pengejaran. Pasalnya, yang bersangkutan saat ini posisinya tidak ada di rumah.

Polres Garut menyelidiki penembakan bocah 15 tahun saat reuni SMP. Terduga pelaku sudah teridentifikasi dan kini dalam pengejaran polisi.

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