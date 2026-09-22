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Polisi Lakukan Uji Forensik Bom Rakitan Milik Perajin Kayu Asal Bandung Barat

Polisi Lakukan Uji Forensik Bom Rakitan Milik Perajin Kayu Asal Bandung Barat
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Perakit bom asal Bandung Barat, MS, saat dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolda Jabar, Kamis (17/9). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG BARAT - Polisi masih menyelidiki seorang perakit bom berinisial MS asal Kabupaten Bandung Barat, yang berhasil diamankan.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan mengatakan pelaku saat ini tengah dilakukan pemeriksaan mendalam untuk penyelidikan lebih lanjut.

Selain memeriksa pelaku, pemeriksaan juga dilakukan terhadap beberapa barang bukti, termasuk bom rakitan yang sudah dibuat pelaku.

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"Kami tengah lakukan uji forensik terhadap barang bukti yang diamankan," kata Hendra saat dikonfirmasi, Selasa (22/9/2026).

Selain uji forensik, polisi juga akan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi dan juga saksi ahli, termasuk berkordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Sebelumnya, seorang perajin kayu asal Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, MS (25 tahun) ditangkap polisi gegara kedapatan memiliki bom rakitan hingga senjata.

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MS kini ditahan di Polda Jawa Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pemeriksaan lebih lanjut.

Kombes Hendra mengatakan penangkapan berawal dari patroli siber yang menemukan adanya grup WhatsApp bernama 'True Crime Community'. Grup tersebut beranggotakan 29 orang.

Polisi masih mendalami kasus perakit bom asal Bandung Barat. Sejumlah barang bukti, termasuk bom rakitan, dilakukan uji forensik.

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