JPNN.com » Kriminal » Polisi Masih Dalami Motif Pembunuhan Wanita Paruh Baya di Indramayu

Polisi Masih Dalami Motif Pembunuhan Wanita Paruh Baya di Indramayu

Polisi Masih Dalami Motif Pembunuhan Wanita Paruh Baya di Indramayu
Tim Inafis dari Polres Indramayu saat melakukan olah TKP kasus pembunuhan seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Krangkeng, Indramayu, Jawa Barat, Jumat (21/11/2025). ANTARA/Fathnur Rohman.

jpnn.com - Penyidik Polres Indramayu masih menyelidiki motif pembunuhan terhadap wanita paruh baya berinisial S (52) yang ditemukan tewas di rumahnya, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Jumat (21/11/2025).

Kasat Reskrim Polres Indramayu AKP Muchammad Arwin Bachar mengatakan pihaknya menerima laporan kematian korban dari warga sekitar pukul 09.45 WIB.

Saat ditemukan tewas, ibu rumah tangga (IRT) itu dalam kondisi penuh luka.

Baca Juga:

Korban ditemukan tergeletak dan berlumuran darah, dengan luka pada bagian perut serta kepala.

"Posisi korban tergeletak dan berlumuran darah di bagian perut dan kepala,” ujar AKP Arwin.

Setelah laporan diterima, polisi segera melakukan penyelidikan awal dengan mengumpulkan keterangan dari tujuh saksi yang berada di sekitar tempat kejadian perkara (TKP).

Baca Juga:

Menurut Arwin, autopsi terhadap jenazah dijadwalkan dilakukan pada Jumat malam ini untuk mengetahui penyebab kematian secara pasti.

Dia menuturkan dalam kurun waktu kurang dari 24 jam, polisi berhasil mengamankan seorang remaja berinisial DM (18) yang diduga sebagai pelaku pembunuhan tersebut.

Penyidik Polres Indramayu masih menyelidiki motif pembunuhan wanita paruh baya di rumah korban yang ditemukan tewas dengan kondisi penuh luka.

