Polisi Masih Dalami Motif Penusukan Maut di Condet

Polisi Masih Dalami Motif Penusukan Maut di Condet

Polisi Masih Dalami Motif Penusukan Maut di Condet
Polisi mengevakuasi dua pria tergeletak usai menjadi korban penusukan di kawasan Jalan Raya Condet, Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (17/11/2025) malam. (ANTARA/Siti Nurhaliza)

jpnn.com, JAKARTA TIMUR - Polisi membekuk pria berinisial R, yang menjadi terduga pelaku penusukan terhadap dua pria di Jalan Raya Condet, Kramat Jati, Jakarta Timur, pada Senin malam.

"Setelah sampai di lokasi, tepatnya di Jalan Raya Condet, itu sudah ditemukan ada satu orang tergeletak," kata Kapolsek Kramat Jati, AKP Pesta Hasiholan Siahaan saat dikonfirmasi di Jakarta.

Kemudian tersangka yang berinisial R diamankan pada saat di lokasi. "Langsung dibawa ke Polres, dilakukan berita acara interogasi," katanya.

Dalam insiden itu, satu korban berinisial M meninggal dunia. Sedangkan satu korban lainnya, yakni A mengalami luka serius dan dilarikan ke RS Polri Kramat Jati.

Pesta menjelaskan peristiwa penusukan itu pertama kali diketahui lewat laporan warga tak lama setelah waktu Magrib.

Informasi tersebut langsung ditindaklanjuti oleh piket SPKT, Reskrim dan Intel Polsek Kramat Jati, yang kemudian berkoordinasi dengan Unit Pamapta serta Tim Inafis Polres Metro Jakarta Timur.

Ketika petugas tiba di lokasi sekitar pukul 18.30 WIB, korban ditemukan tergeletak dengan luka tusuk di leher bagian kiri. Tak jauh dari lokasi, polisi juga menemukan korban lainnya yang mengalami luka di punggung sebelah kanan.

Pelaku yang masih ada di sekitar lokasi pun langsung ditangkap oleh petugas dan dibawa ke kantor polisi.

Aparat kepolisian masih mendalami motif dari penusukan yang dilakukan seorang pria kepada dua orang di Condet, Jakarta Timur.

Sumber Antara
