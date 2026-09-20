Polisi Masih Proses Laporan Dugaan Kekerasan Seksual yang Seret Betrand Peto

jpnn.com - Laporan perempuan berinisial ANW atas kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama Betrand Peto (BP) di Polda Metro Jaya masih terus bergulir.

Polda Metro Jaya masih mendalami laporan dugaan kekerasan seksual tersebut.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk pelapor.

"Ya, ini masih dalam proses pemeriksaan saksi-saksi termasuk pelapor terkait tentang juga kami masih menunggu hasil dari visum et repertum dari rumah sakit karena itu sangat penting," ujar Budi Hermanto kepada wartawan, Jumat (18/9).

Hasil visum tersebut bakal menjadi salah satu alat bukti untuk mendukung proses penyelidikan terhadap laporan dugaan kasus tersebut.

"Apakah di dalam laporan yang disampaikan dugaan tindak pidana kekerasan seksual ini sesuai dengan hasil visum et repertum, atau hanya luka lain atau pun ada pidana lainnya," kata Budi.

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Saat ini, polisi masih mendalami laporan tersebut dan mengumpulkan keterangan maupun alat bukti sebelum menentukan langkah penyidikan selanjutnya.

Terkait agenda pemeriksaan terhadap Betrand Peto selaku terlapor, dia menuturkan, pihak kepolisian akan menjadwalkan setelah alat bukti dan keterangan yang diperlukan telah diperoleh penyidik.