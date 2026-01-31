menu
Polisi Masih Selidiki Asal-usul Whip Pink di Apartemen Lula Lahfah

Polisi Masih Selidiki Asal-usul Whip Pink di Apartemen Lula Lahfah
Polisi menunjukkan kamera pengawas (CCTV) memperlihatkan sejumlah barang bukti di apartemen pemengaruh (influencer) Lula Lahfah, Jakarta, Jumat (30/1/2026). ANTARA/Luthfia Miranda Putri.

jpnn.com, JAKARTA - Pihak kepolisian masih menyelidiki asal-usul tabung gas pink atau whip pink yang ditemukan di apartemen Lula Lahfah.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto saat konferensi pers di Jakarta pada Jumat (30/1).

"Kalau bukti pembelian, kami masih belum dapatkan, tetapi penyelidik sudah mendalami dari mana asal-usul barang itu dikirim. Ini kan sudah mendalami," kata Kombes Budi Hermanto dilansir Antara.

Menurutnya, meski penyelidikan kematian Lula Lahfah telah dihentikan, namun pihaknya masih memantau peredaran, penggunaan, penyalahgunaan tabung N2O dengan melibatkan Direktorat Tindak Pidana Narkoba serta Kementerian Kesehatan.

Adapun tabung whip pink ditemukan di kamar asisten almarhum Lula Lahfah saat olah tempat kejadian perkara (TKP).

Sampai saat ini, polisi belum menemukan bukti pembelian tabung pink tersebut.

"Iya. Masih kalau digital forensik masih dilakukan," jelasnya.

Diketahui, aparat menemukan tabung warna merah muda atau whip pink dan bercak darah di apartemen Lula Lahfah di kawasan Jakarta Selatan seusai dinyatakan meninggal dunia.

Sumber Antara
