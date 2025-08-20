Polisi: Mayat di Kali Ciliwung Teridentifikasi

jpnn.com, JAKARTA - Identitas mayat pria yang ditemukan di aliran Kali Ciliwung, Mataraman, Jakarta Timur, teridentifikasi.

Kapolsek Matraman AKP Suripno menyatakan jenazah sudah dijemput keluarga.

"Mayat pria di Kali Ciliwung tersebut langsung dibawa ke RSCM dan sekarang sudah teridentifikasi," kata Suripno, Rabu.

Korban diketahui berinisial MDR, pria kelahiran 1979 dan merupakan warga Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara.

Suripno menyebut mayat pria itu sudah diambil pihak keluarga setelah menjalani visum di RSCM untuk proses penyelidikan.

"Mayat sudah diambil oleh keluarga semalam di RSCM. Mereka warga Kelapa Gading Barat," ucap Suripno.

Sebelumnya, Suku Dinas (Sudin) Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur (Jaktim) mengevakuasi mayat yang hanyut di aliran Kali Ciliwung, Kebon Manggis, Matraman, Selasa (19/8).

Laporan dari masyarakat terkait penemuan mayat itu diterima sekitar pukul 11.35 WIB. Tak lama, lima personel Sudin Gulkarmat Jaktim langsung menuju tempat kejadian perkara (TKP).