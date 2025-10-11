menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Polisi Membongkar Kuburan Bocah SD di Wonosobo

Polisi Membongkar Kuburan Bocah SD di Wonosobo

Polisi Membongkar Kuburan Bocah SD di Wonosobo
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi pembongkaran makam atau ekshumasi oleh polisi. Foto: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jpnn.com - WONOSOBO - Penyidik Polres Wonosobo membongkar makam seorang siswa sekolah dasar berinisial TA (9) yang meninggal diduga akibat perundungan.

Langkah itu diambil untuk memastikan penyebab kematian bocah tersebut melalui proses autopsi.

Kasatreskrim Polres Wonosobo AKP Arif Kristiawan mengatakan ekshumasi dilakukan pada Kamis (9/10) lalu.

Baca Juga:

Saat itu juga langsung dilanjutkan dengan autopsi terhadap jenazah TA.

AKP Arif menyebut proses ini menjadi bagian penting dalam mengungkap kemungkinan adanya unsur kekerasan.

“Ekshumasi dilakukan untuk mengungkap penyebab pasti kematian jenazah yang sudah dimakamkan, terutama jika ditemukan dugaan kekerasan atau kematian yang tidak wajar,” ujar Arif, Jumat (10/10) malam.

Baca Juga:

Menurutnya, pemeriksaan forensik diperlukan agar penyelidikan memiliki dasar hukum yang kuat.

“Langkah ini penting untuk kepentingan pembuktian dalam proses hukum,” kata AKP Arif.

Polres Wonosobo membongkar makam bocah SD pada Kamis lalu. Simak kata AKP Arif Kristiawan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI