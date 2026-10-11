menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Polisi Menggerebek 'Kampung Narkoba' di Pasar Gaung Padang

Polisi Menggerebek 'Kampung Narkoba' di Pasar Gaung Padang

Polisi Menggerebek 'Kampung Narkoba' di Pasar Gaung Padang
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Polda Sumbar bersama tim gabungan melakukan penggerebekan di kawasan Pasar Gaung, Padang, pada Jumat (9/10/2026), dalam rangka pemberantasan narkoba. ANTARA/FathulAbdi

jpnn.com - Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) menggerebek kawasan Pasar Gaung Padang yang diduga menjadi 'kampung narkoba' di wilayah itu pada Jumat (9/10) sore.

"Penggerebekan ini dilakukan untuk memberantas peredaran narkoba di Sumbar, khususnya Kota Padang," kata Direktur Reserse Narkoba Polda Sumbar Kombes Wedy Mahadi, di Padang, Sabtu (10/10/2026).

Kawasan Pasar Gaung, Padang menjadi sasaran operasi karena banyaknya informasi dan laporan masyarakat tentang aktivitas peredaran narkoba di sana.

Baca Juga:

Penggerebekan pun melibatkan tim gabungan dari fungsi Reserse Narkoba, Reserse Kriminal, Brimob, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), Polresta Padang, Polisi Militer TNI AL, Satpol-PP, dan lainnya.

Dalam operasi itu, tim gabungan langsung menyisir sejumlah titik serta bangunan-bangunan kosong yang tersembunyi di dalam gang-gang sempit.

Kedatangan petugas gabungan langsung menarik perhatian warga setempat serta sejumlah pedagang yang masih membuka toko atau warungnya.

Baca Juga:

Dia mengatakan laporan maraknya aktivitas narkoba di lokasi itu dibuktikan dengan ditemukannya berbagai benda yang berkaitan dengan narkotika, seperti alat isap sabu-sabu, sedotan, plastik bening pembungkus sabu-sabu yang biasanya disebut plastik klip, semuanya bertaburan di sejumlah titik lokasi.

Selain itu, petugas juga menemukan timbangan digital dan berbagai benda lainnya di lokasi, termasuk mengamankan enam pria.

Polda Sumbar bersama BNN menggerebek kawasan Pasar Gaung Padang yang diduga menjadi 'kampung narkoba' di wilayah itu pada Jumat (9/10) sore.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI