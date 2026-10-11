Polisi Menggerebek 'Kampung Narkoba' di Pasar Gaung Padang

jpnn.com - Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) menggerebek kawasan Pasar Gaung Padang yang diduga menjadi 'kampung narkoba' di wilayah itu pada Jumat (9/10) sore.

"Penggerebekan ini dilakukan untuk memberantas peredaran narkoba di Sumbar, khususnya Kota Padang," kata Direktur Reserse Narkoba Polda Sumbar Kombes Wedy Mahadi, di Padang, Sabtu (10/10/2026).

Kawasan Pasar Gaung, Padang menjadi sasaran operasi karena banyaknya informasi dan laporan masyarakat tentang aktivitas peredaran narkoba di sana.

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Penggerebekan pun melibatkan tim gabungan dari fungsi Reserse Narkoba, Reserse Kriminal, Brimob, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), Polresta Padang, Polisi Militer TNI AL, Satpol-PP, dan lainnya.

Dalam operasi itu, tim gabungan langsung menyisir sejumlah titik serta bangunan-bangunan kosong yang tersembunyi di dalam gang-gang sempit.

Kedatangan petugas gabungan langsung menarik perhatian warga setempat serta sejumlah pedagang yang masih membuka toko atau warungnya.

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Dia mengatakan laporan maraknya aktivitas narkoba di lokasi itu dibuktikan dengan ditemukannya berbagai benda yang berkaitan dengan narkotika, seperti alat isap sabu-sabu, sedotan, plastik bening pembungkus sabu-sabu yang biasanya disebut plastik klip, semuanya bertaburan di sejumlah titik lokasi.

Selain itu, petugas juga menemukan timbangan digital dan berbagai benda lainnya di lokasi, termasuk mengamankan enam pria.