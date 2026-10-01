Polisi Menyimpulkan Penyebab Kematian Sutrimo Anak Buah Febrie Adriansyah

jpnn.com, JAKARTA - Polisi menyimpulkan penyebab kematian Sutrimo di Klinik Mordent, Kramat Pela, Jakarta Selatan.

Polda Metro Jaya mengatakan belum menemukan adanya bukti indikasi tindak pidana terkait peristiwa itu.

Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum (Wadirreskrimum) Polda Metro Jaya AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danujaya menjelaskan kesimpulan tersebut diambil setelah penyidik melakukan analisis menyeluruh terhadap bukti ilmiah, keterangan saksi, serta rekaman kamera pengawas (CCTV).

"Berdasarkan fakta-fakta yang telah dikumpulkan dan dianalisa, penyidik berkesimpulan sampai saat ini belum ditemukan adanya bukti yang menunjukkan terjadinya tindak pidana dalam peristiwa meninggalnya Saudara Sutrimo," kata Anom dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu.

Anom memaparkan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap sampel barang bukti dan DNA di tempat kejadian perkara (TKP) menunjukkan tidak ditemukannya benda atau zat berbahaya.

Selain itu, proses ekshumasi jenazah yang dilaksanakan pada 12 Agustus 2026 di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, telah melibatkan tim gabungan ahli kedokteran forensik.

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Dia juga menambahkan penyidik Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya juga telah memeriksa sebanyak 30 orang saksi, baik dari pihak ambulans maupun masyarakat di seputar TKP.

"Petugas turut menganalisis puluhan titik rekaman CCTV guna merekonstruksi rangkaian aktivitas korban sejak 22 hingga 23 Juli 2026," katanya.