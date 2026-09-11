Polisi Minta Bobotoh Terima Apa pun Hasil Persija Vs Persib

jpnn.com - BANDUNG - Polrestabes Bandung mengimbau seluruh pendukung Persib untuk tidak berangkat ke Jakarta saat laga Persib kontra Persija Jakarta pada pekan kedua Super League 2026/2027 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Sabtu (12/9).

Bobotoh diminta menjaga kondusivitas Kota Bandung selama dan sesudah pertandingan.

Kapolrestabes Bandung Kombes Dedi Supriyadi meminta para pendukung Persib menyaksikan laga dari Bandung dan bersama-sama menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas).

"Pada kesempatan ini, saya selaku Kapolrestabes Bandung mengimbau kepada seluruh Bobotoh," kata Dedi di Mapolrestabes Bandung, Jumat (11/9).

Ia menekankan agar para pendukung dapat menerima apa pun hasil akhir dari laga tersebut tanpa mengganggu ketertiban umum di Bandung.

"Imbauan dari kami selaku penanggung jawab keamanan di Kota Bandung yang pertama, apa pun hasilnya nanti, pada Bobotoh diharapkan tetap menjaga ataupun membantu kami menjaga kondusivitas situasi kamtibmas di Kota Bandung yang dicintai ini," tuturnya.

"Kemudian untuk rekan-rekan semuanya, silakan menikmati pertandingan. Mari sama-sama berdoa semoga Persib Bandung dapat memenangi pertandingan dan situasi di Bandung juga kondusif," imbuhnya.

Untuk memfasilitasi para Bobotoh yang ingin mendukung Pangeran Biru tanpa harus pergi ke stadion, pihak kepolisian telah memetakan puluhan titik acara nonton bareng (nobar) di wilayah Bandung.