Polisi Olah TKP Kebakaran Pul DAMRI Bandung, Puslabfor Mabes Polri Dilibatkan

jpnn.com - Kebakaran hebat yang melanda pul bus DAMRI di Bandung menghanguskan 10 unit bus dan menyebabkan 12 rumah warga mengalami kerusakan berat.

Akibat kejadian tersebut, sebanyak 13 kepala keluarga (KK) terpaksa mengungsi ke basement Arion Suites Hotel.

Kapolrestabes Bandung Kombes Imran Amir mengatakan pihaknya bersama instansi terkait tengah melakukan langkah-langkah mitigasi untuk menangani dampak kebakaran tersebut.

"Kejadian kebakaran kemarin menghanguskan ada sebanyak 12 rumah dengan 13 kepala keluarga. Mobil DAMRI-nya juga ada yang terbakar sebanyak 10 unit. Ini lagi kami lakukan langkah-langkah mitigasi," kata Imran saat meninjau lokasi pengungsian, Senin (9/11/2026).

Imran menegaskan, penanganan pascakebakaran dilakukan secara terpadu melalui kolaborasi Polrestabes Bandung, TNI, dan Pemerintah Kota Bandung.

Sinergi lintas instansi tersebut difokuskan untuk memastikan kebutuhan dasar para korban, mulai dari pasokan makanan, pakaian, hingga layanan kesehatan selama berada di pengungsian terpenuhi.

"Dari tadi malam sampai hari ini, kami bersama-sama kolaborasi, kerja sama, gotong royong untuk membantu warga kita yang ada di basement Hotel Arion ini menyangkut makannya, pakaiannya, kemudian kesehatannya," terangnya.

Sementara itu, terkait penyelidikan penyebab kebakaran, Imran mengatakan polisi telah memasang garis polisi di lokasi pul bus DAMRI sesaat setelah kejadian.