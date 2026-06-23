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Polisi Olah TKP Kos Tempat YTR Disekap dan Dianiaya Taufik Hidayat

Polisi Olah TKP Kos Tempat YTR Disekap dan Dianiaya Taufik Hidayat
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Suasana olah TKP oleh polisi di indekos tempat Taufik diduga menganiaya dan menyekap YTR selama tiga tahun, di kawasan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Selasa (23/6/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Polisi melakukan olah TKP di indekos wilayah Cileunyi, Kabupaten Bandung pada Selasa (23/6/2026).

Kamar kos diketahui menjadi lokasi penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR (29 tahun), oleh kekasihnya yakni TH alias Taufik Hidayat (30).

Pantauan di lokasi, tampak polisi dari berbagai unit melakukan olah TKP di sekitar indekos terutama di area kamar yang sempat dihuni oleh korban.

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Garis polisi pun terpasangsehingga tidak bisa dilewati awak media.

Sementara itu, olah TKP menarik perhatian masyarakat setempat. Mereka terlihat berkumpul di sekitar lokasi.

Olah TKP dimulai sekitar pukul 12.00 WIB dan masih berlangsung hingga sekarang, sehingga belum ada keterangan resmi dari hasilnya.

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Sebelumnya, Polda Jabar telah membentuk tim gabungan untuk memburu Taufik yang diduga menyekap serta menganiaya kekasihnya, YTR. 

Kasus itu sudah dilaporkan ke Polda Jabar oleh kakak dari korban yakni Afif Shandy (30).

Polisi melakukan olah TKP di indekos tempat Taufik diduga menganiaya dan menyekap kekasihnya hingga buta selama tiga tahun.

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