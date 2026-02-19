Polisi Pasang CCTV di 36 Masjid, Ini Tujuannya
jpnn.com - Kepolisian Resor (Polres) Bogor memasang kamera pengawas atau close circuit television (CCTV) di 36 masjid di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Pemasangan CCTV itu bertujuan untuk meningkatkan keamanan dalam pelaksanaan ibadah selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah.
Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto mengatakan pemasangan CCTV dilakukan bersamaan dengan program "Geber Masjid Asri" yang digelar serentak Polres Bogor dan jajaran kepolisian sektor.
"Kami melaksanakan kegiatan bersih-bersih di 36 masjid sekaligus memberikan bantuan CCTV untuk membantu pengamanan selama Ramadan," kata Kapolres di Cibinong, Rabu (18/2/2026).
Pemasangan kamera CCTV difokuskan pada area parkir kendaraan jemaah guna mengantisipasi tindak pencurian sepeda bermotor saat pelaksanaan tarawih maupun kegiatan ibadah lainnya.
Menurut Wikha, perangkat CCTV tersebut dapat diakses pengurus masjid, marbot, serta perwakilan warga dan RT setempat sehingga pengawasan bisa dilakukan secara bersama.
"Kami berikan juga banner imbauan bahwa parkiran ini dipantau CCTV. Kalau ada kejadian bisa segera lapor ke call center 110," ujarnya.
Selain pemasangan kamera pengawas, Polres Bogor juga menyalurkan bantuan bibit pohon buah untuk ditanam di sekitar area masjid guna menciptakan lingkungan ibadah yang lebih asri dan nyaman.
