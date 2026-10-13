Polisi Pastikan Kerangka Manusia di Cibeber Seorang Perempuan, Usia 8-10 Tahun
jpnn.com - Polisi memastikan jasad yang ditemukan sudah membusuk dan tinggal tulang belulang di Kecamatan Cibeber berjenis kelamin perempuan.
Kasatreskrim Polres Cianjur AKP Bagus Panuntun menyebut korban diperkirakan berusia antara 8 sampai 10 tahun.
Hasil visum luar tubuh tidak ditemukan bekas penganiayaan, tetapi petugas menemukan jeratan tali di bagian leher yang belum dapat dipastikan sebagai penyebab tewasnya korban.
Polisi masih menunggu hasil autopsi dari tim medis RSUD Sayang Cianjur yang akan dilakukan dalam pekan ini, guna memastikan penyebab tewasnya korban termasuk mengungkap identitasnya.
"Saat ditemukan jasad sudah membusuk hingga sebagian besar tubuhnya tinggal tulang belulang, mengenakan baju kaos lengan panjang berwarna biru, di mana korban memiliki (tinggi) sekitar 94 sentimeter dengan usia diperkirakan 8 hingga 10 tahun," kata AKP Bagus, Selasa (13/10/2026).
Namun, pihaknya belum mendapat laporan terkait kehilangan anggota keluarga atau warga yang mengenali ciri-ciri korban, sehingga bagi siapa pun yang merasa kehilangan anggota keluarga dapat datang ke RSUD Sayang Cianjur.
"Silakan datang ke RSUD Cianjur untuk memastikan bagi warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya guna memudahkan proses identifikasi," katanya.
Seperti diberitakan Kepolisian Resor Cianjur, melakukan penyelidikan guna mengungkap identitas mayat yang ditemukan dalam kondisi sudah menjadi tulang belulang di Desa Cibaregbeg, Kecamatan Cibeber.
Polisi memastikan jasad yang ditemukan sudah membusuk dan tinggal tulang belulang di Kecamatan Cibeber berjenis kelamin perempuan.
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