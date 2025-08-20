Polisi Pastikan Tes DNA Anak Lisa Mariana Didasari Keilmuan Valid
jpnn.com - Karo Labdokkes Pusdokkes Polri, Brigjen Pol Sumy Hastry Purwanti menjelaskan terkait hasil pemeriksaan DNA Putri Lisa Mariana berinisial CA dan Ridwan Kamil.
Sumy memastikan hasil pemeriksaan DNA disampaikan dengan penuh tanggung jawab dan berdasarkan keilmuan yang valid.
"Hasil pemeriksaan DNA dalam Laboratorium DNA Rolabdokkes Pusdokes Polri disampaikan dengan sebenar-benarnya sesuai keilmuan yang sebaik-baiknya," kata Sumy dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (20/8).
Sumy menjelaskan pemeriksaan DNA dilakukan terhadap tiga orang, Ridwan Kamil, Lisa Mariana, dan putrinya, CA, yang berusia 3 tahun.
"Sampel DNA yang diambil sebagai berikut, buccal swab dan darah dalam tabung EDTA atas nama Mohammad Ridwan Kamil, buccal swab dan darah dalam tabung EDTA atas nama Lisa Mariana dan buccal swab dan darah dalam tabung EDTA atas nama CA," tuturnya.
Proses pemeriksaan DNA dilakukan secara komprehensif di laboratorium DNA Pusdokes Polri mulai 8 Agustus hingga 12 Agustus 2025.
Pemeriksaan meliputi berbagai tahapan, mulai dari eksaminasi sampel, ekstraksi DNA, kuantifikasi DNA, amplifikasi DNA, DNA typing, analisis profil DNA, hingga pembuatan surat hasil pemeriksaan DNA.
Hasil pemeriksaan DNA menunjukkan fakta separuh profil DNA Celina Azura cocok dengan separuh profil DNA Lisa Mariana.
Polisi memastikan tes DNA yang dilakukan putri Mariana dan Ridwan Kamil dilakukan berdasar keilmuan valid.
